СМИ назвали условие, при котором Месси может остаться в «Барселоне»

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Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси может остаться в клубе, если президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу уйдёт в отставку.
СМИ назвали условие, при котором Месси может остаться в «Барселоне»
  • Reuters

Как сообщает El Chiringuito TV, отставка Бартомеу может повлиять на решение аргентинца в течение сегодняшнего дня. 

До этого появилась информация, что игрок принял решение покинуть стан сине-гранатовых.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее испанское издание назвало фальшивым опубликованный в сети факс от лица Месси.

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