Испанское издание назвало фальшивым опубликованный в сети факс от лица Месси

Опубликованный в сети факс, в котором нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси просит руководство клуба отпустить его, является фальшивым.

Как сообщает Mundo Deportivo, опубликованное письмо адресовано совету директоров и президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу, а это не соответствует настоящему документу, который Месси направил в «Барселону».

До этого появилась информация, что игрок принял решение покинуть стан сине-гранатовых. Позже в сети опубликовали факс, в котором Месси якобы просит руководство клуба отпустить его.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее Тина Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны».