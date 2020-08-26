Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о возможном уходе нападающего и капитана испанской «Барселоны» Лионеля Месси из клуба.

«В глазах рекламодателей Месси без «Барсы» представить можно, а вот команду без Месси — намного сложнее. Это значит, что клуб потеряет не только отступные из-за одностороннего расторжения контракта, но и рекламные деньги», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

До этого появилась информация, что игрок принял решение покинуть стан сине-гранатовых.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее испанские СМИ назвали причины, по которым Месси решил уйти из «Барселоны».