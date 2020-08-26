Испанские СМИ назвали причины, из-за которых Месси решил уйти из «Барселоны»

Стали известны пять причин, по которым нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть клуб.

Как сообщает Sport.es, во-первых, у Месси плохие отношения с нынешним руководством клуба, в частности с президентом Хосепом Марией Бартомеу. Во-вторых, Месси не понравились сроки ухода бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде, а также назначение на пост наставника Кике Сетьена.

Третьей причиной называется полное несогласие с ведением спортивного менеджмента сине-гранатовых. В том числе это касается распределения средств, которые каталонцы получили от продажи Неймара.

Кроме того, Месси недоволен тем, как менеджмент «Барселоны» обращается с некоторыми игроками, в частности с нападающим Луисом Суаресом, который является его лучшим другом в команде.

Последней причиной является проект нового главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, который не понравился капитану каталонцев.

До этого появилась информация, что игрок принял решение покинуть стан сине-гранатовых.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть команду.