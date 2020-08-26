СМИ: Футболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть команду

Решение нападающего и капитана испанской «Барселоны» Лионеля Месси об уходе из клуба не стало неожиданностью для его партнёров по команде.

Как сообщает журналист Жорди Бланко в Twitter, по окончании матча полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) Месси выразил намерение покинуть команду и одноклубники узнали это от него напрямую. При этом игрок не назвал сроки своего ухода.

До этого появилась информация, что игрок принял решение покинуть стан сине-гранатовых.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение выступать за «Манчестер Сити».