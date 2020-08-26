Источник: Месси принял решение выступать за «Манчестер Сити»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси принял решение перейти в английский футбольный клуб «Манчестер Сити».

Об этом сообщает журналист Марсело Бехлер в Twitter.

До этого появилась информация, что игрок принял решение покинуть стан сине-гранатовых.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее ESPN опубликовал факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его.