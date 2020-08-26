ESPN опубликовал факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его
- AFP
Фото документа опубликовало издание ESPN.
«В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях с уважаемым клубом, защищая себя пунктом 24, который позволяет мне пользоваться этим правом», — говорится в письме.
В сообщении Месси отметил, что ценит все возможности для профессионального роста и подготовки, которые были предоставлены в клубе, но личные мотивы заставили его принять трудное решение об уходе из стана сине-гранатовых.
«Надеюсь, решение будет встречено руководством наилучшим образом», — написал Месси.
33-летний форвард является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В прошлом сезоне Месси провёл 44 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 26 результативных передач. Вместе с командой Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Хосеп Мария Бартомеу принял решение покинуть пост президента «Барселоны».
El fax del que habló el mundo: a través de esta carta, Leo Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que no jugará más en el club catalán. 📇📝 pic.twitter.com/qetW8uGkzy— ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 25, 2020