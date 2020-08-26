ESPN опубликовал факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его

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Опубликован факс, который нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси направил руководству каталонцев. В документе футболист просит отпустить его из клуба.
ESPN опубликовал факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его
  • AFP

Фото документа опубликовало издание ESPN.

«В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях с уважаемым клубом, защищая себя пунктом 24, который позволяет мне пользоваться этим правом», — говорится в письме.

В сообщении Месси отметил, что ценит все возможности для профессионального роста и подготовки, которые были предоставлены в клубе, но личные мотивы заставили его принять трудное решение об уходе из стана сине-гранатовых.

«Надеюсь, решение будет встречено руководством наилучшим образом», — написал Месси.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В прошлом сезоне Месси провёл 44 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 26 результативных передач. Вместе с командой Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Хосеп Мария Бартомеу принял решение покинуть пост президента «Барселоны».

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