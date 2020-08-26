СМИ: Бартомеу принял решение покинуть пост президента «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу принял решение подать в отставку.

Об этом сообщает TyC Sports. По информации источника, данное решение он принял после срочного совещания совета директоров клуба, которое было собрано на фоне запроса капитана команды Лионеля Месси об уходе из клуба.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее экс-президент «Барселоны» назвал возможный уход Месси большим позором, чем разгром от «Баварии».