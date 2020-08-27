СМИ: Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси предложил форварду французского ПСЖ Неймару вместе в ним перейти в английский «Манчестер Сити».

Как сообщает ESPN, Месси связался с Неймаром, чтобы рассказать о предстоящем переходе в «Манчестер Сити», а также предложил бразильцу присоединиться к нему в английской команде.

До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее представитель форварда «Барселоны» Луиса Суареса заявил, что будущее Месси повлияет на его клиента.