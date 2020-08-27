Представитель Суареса: будущее Месси повлияет на Луиса

Юрист Алехандро Бальби, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, высказался о дальнейшей карьере уругвайца в каталонском клубе.

«Будущее Месси повлияет на Суареса, они лучшие друзья. Как на поле, так и вне его. Они любят друг друга по-братски, они всегда вместе. Потоки предложений льются со всех сторон, потому что он величайший голеадор в мировом футболе. Нужно учитывать решение «Барселоны», которое может быть не совсем про спорт. Его семья живёт в Барселоне. Это не типичная ситуация, когда большинство игроков может просто взять и уехать. Ему предстоит решить этот вопрос вместе с семьёй», — цитирует Бальби TyC Sports.

По информации ряда источников, новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил уругвайцу, что не рассчитывает на него.

Месси подал запрос в клуб о досрочном прекращени действия контракта.

Ранее болельщики «Барселоны» провели акцию протеста против руководства клуба перед стадионом «Камп Ноу».