Болельщики «Барселоны» провели акцию протеста против руководства клуба перед стадионом «Камп Ноу»

Болельщики испанской «Барселоны» собрались перед клубным стадионом «Камп Ноу» и устроили акцию протеста против руководства клуба.

Болельщики требовали отставки Хосепа Марии Бартомеу с поста президента клуба. Недовольство фанатов вызвало известие о том, что аргентинский форвард Лионель Месси принял решение покинуть клуб.

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por #Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb#fcblive#MessiSeVa#Messi#26Agostopic.twitter.com/LmEcbogKGV — Fútbol Total (@FtbolTotal17) August 26, 2020

Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть договор в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Однако каталонский клуб собирается заблокировать возможность разрыва контракта. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, то «Барселона» готова с ним судиться. Контракт аргентинца с клубом действует до лета 2021 года. Отступные в его контракте составляют €700 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от идеи приобретения Месси.