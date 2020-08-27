Болельщики «Барселоны» провели акцию протеста против руководства клуба перед стадионом «Камп Ноу»

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Болельщики испанской «Барселоны» собрались перед клубным стадионом «Камп Ноу» и устроили акцию протеста против руководства клуба.
Болельщики «Барселоны» провели акцию протеста против руководства клуба перед стадионом «Камп Ноу»
  • © REUTERS/Albert Gea

Болельщики требовали отставки Хосепа Марии Бартомеу с поста президента клуба. Недовольство фанатов вызвало известие о том, что аргентинский форвард Лионель Месси принял решение покинуть клуб. 

Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть договор в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Однако каталонский клуб собирается заблокировать возможность разрыва контракта. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, то «Барселона» готова с ним судиться. Контракт аргентинца с клубом действует до лета 2021 года. Отступные в его контракте составляют €700 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от идеи приобретения Месси.

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