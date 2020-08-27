Руни: в АПЛ Месси может выиграть седьмой «Золотой мяч»

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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посоветовал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси выбрать для продолжения карьеры Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Руни: в АПЛ Месси может выиграть седьмой «Золотой мяч»
  • Reuters

«Месси не должен думать об MLS, он слишком хорош. Он может перейти в АПЛ и стать игроком года. Дам миллион процентов. В окружении таких футболистов, как Бруну Фернандеш или Кевин де Брюйне, он сможет выиграть свой седьмой «Золотой мяч». Это было бы невероятно», — цитирует Руни Talksport.

Аргентинец уведомил «Барселону» о желании расторгнуть контракт. Отмечается, что 33-летний форвард хочет воспользоваться пунктом в своём контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение с каталонцами в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В «Барселоне» считают, что этот пункт в данный момент нельзя применить, поскольку он истёк 10 июня. По мнению Месси, пункт можно изменить с учётом того, что нынешний сезон был растянут из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Месси сделает заявление об уходе из «Барселоны» в ближайшее время.

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