Источник: Месси сделает заявление об уходе из «Барселоны» в ближайшее время

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси 27 августа должен сделать заявление относительно своего будущего.
Источник: Месси сделает заявление об уходе из «Барселоны» в ближайшее время
  • Reuters

Об этом сообщает журналистка Вероника Брунатти. По информации источника, 33-летний форвард принял решение покинуть клуб вне зависимости того, останется на своём посту президент клуба Хосеп Бартомеу или нет. Аргентинец не видит стремления клуба к наивысшим достижениям в спортивных соревнованиях.

Месси на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступал за «Барселону». В прошлом сезоне он провёл 44 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 24 результативные передачи. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити».

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