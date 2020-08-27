Источник: Месси сделает заявление об уходе из «Барселоны» в ближайшее время

Капитан «Барселоны» Лионель Месси 27 августа должен сделать заявление относительно своего будущего.

Об этом сообщает журналистка Вероника Брунатти. По информации источника, 33-летний форвард принял решение покинуть клуб вне зависимости того, останется на своём посту президент клуба Хосеп Бартомеу или нет. Аргентинец не видит стремления клуба к наивысшим достижениям в спортивных соревнованиях.

Месси на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступал за «Барселону». В прошлом сезоне он провёл 44 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 24 результативные передачи. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити».