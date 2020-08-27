СМИ: «Манчестер Сити» предложит «Барселоне» за Месси €100 млн и троих футболистов

«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу капитана каталонской команды Лионеля Месси.

Об этом сообщает Diario Sport. По информации источника, «Сити» готов предложить €100 млн, нападающих Габриэля Жезуса и Бернарду Силву, а также центрального защитника Эрика Гарсию.

33-летний Месси с 2000 года находится в системе «Барселоны» и является лучшим бомбардиром в истории клуба. 25 августа аргентинец обратился в клуб с просьбой о расторжении контракта.

Ранее Уэйн Руни заявил, что в АПЛ Месси может выиграть седьмой «Золотой мяч».