СМИ: «Манчестер Сити» предложит «Барселоне» за Месси €100 млн и троих футболистов

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«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу капитана каталонской команды Лионеля Месси.
СМИ: «Манчестер Сити» предложит «Барселоне» за Месси €100 млн и троих футболистов
  • Reuters

Об этом сообщает Diario Sport. По информации источника, «Сити» готов предложить €100 млн, нападающих Габриэля Жезуса и Бернарду Силву, а также центрального защитника Эрика Гарсию.

33-летний Месси с 2000 года находится в системе «Барселоны» и является лучшим бомбардиром в истории клуба. 25 августа аргентинец обратился в клуб с просьбой о расторжении контракта.

Ранее Уэйн Руни заявил, что в АПЛ Месси может выиграть седьмой «Золотой мяч».

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