Месси заявил, что никогда не стал бы судиться с «Барселоной»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что никогда не стал бы судиться с каталонским клубом.

По его словам, он был уверен, что может спокойно покинуть клуб, а президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу говорил, что игрок может сам в конце сезона решить, что делать дальше. Тем не менее руководство сине-гранатовых потом обозначило, что о своём уходе Месси должен был сказать до 10 июня, а в противном случае за него должны были выплатить отступные в размере €700 млн.

«Был другой способ — пойти в суд. Но я бы никогда не пошёл в суд против «Барсы», потому что это клуб, который я люблю и который дал мне всё с тех пор, как я сюда приехал. Это клуб всей моей жизни, я построил здесь свою жизнь», — цитирует Месси Goal.com.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».

Ранее Месси рассказал, как его семья отнеслась к желанию покинуть «Барселону».