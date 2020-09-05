«У сборных не бывает простых игр»: что говорили Черчесов и Газинский перед матчем Венгрия — Россия

В сборной России ожидают интенсивной и бескомпромиссной борьбы во втором матче Лиги наций с Венгрией. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов. Он также рассказал о подготовке команды к матчу и вспомнил победу СССР над Венгрией в 1992 году. В свою очередь, полузащитник Юрий Газинский заверил, что все футболисты осознают значимость предстоящей встречи.

6 сентября сборная России по футболу проведёт свой второй матч в Лиге наций. Её соперником станет национальная команда Венгрии. Подопечные Станислава Черчесова уже прибыли в Будапешт и провели первую тренировку. После неё наставник поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.

«У сборных не бывает простых игр. Они выступают под флагом Венгрии, мы — под флагом России. Поэтому ждём интенсивного матча, бескомпромиссной борьбы. Тем более что венгры тоже одержали победу в своей первой встрече с Турцией. Знаем, что у них есть некоторые изменения. Недавно общался с Балашом Джуджаком и с Неманьей Николичем — двумя великолепными футболистами, с которыми я работал раньше. Ждём хорошей игры. Единственный минус — что не будет болельщиков», — посетовал Черчесов.

Мнением по поводу подопечных Марко Росси поделился и полузащитник Юрий Газинский. Он высоко оценил соперника, пообещав при этом, что россияне сделают всё возможное для победы.

«Уже встречались со сборной Венгрии перед Кубком конфедераций. Довольно хорошая команда, прекрасно понимаем значимость матча. Поэтому сегодня тренерский штаб нам подсказывает на теоретическом занятии, как правильно против них действовать. А завтра в бой», — сказал Газинский.

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Стоит отметить, что футболист «Краснодара» был впервые вызван в сборную с июня прошлого года, когда получил травму плеча в контрольном матче с клубом «Чертаново».

«Да, я пропустил много времени. Но, безусловно, переживал за сборную. Хотелось быстрее вернуться к ребятам и вместе добиваться результатов. Очень рад, что это получилось. Теперь постараемся оправдать ожидания», — добавил Газинский.

В своём первом матче Венгрия выиграла у Турции с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник австрийского «Ред Булла» Доминик Собослаи, поразивший ворота со штрафного удара.

«Знаю Собослаи не только по прошлому матчу. Часто слежу за австрийской лигой, потому что я там жил и играл. Интересный футболист, нам известны его сильные стороны. Естественно, они есть у каждого игрока и у каждой команды. Конечно, их надо учитывать и готовиться соответствующим образом. Чтобы не было моментов, как во встрече с Турцией, надо меньше фолить в штрафной и плотно удерживать соперника», — пояснил главный тренер.

При этом он не стал заострять внимание на том, какие конкретные плюсы и минусы имеет будущий соперник.

Из-за пандемии и длительного перерыва у российских футболистов получился крайне насыщенный график. Тем не менее специалист считает, что это не должно стать проблемой для сборной. При этом он не стал уточнять, стоит ли рассчитывать на изменения в составе по сравнению с матчем с Сербией.

«Сегодняшнюю тренировку мы пока не успели обсудить. Посмотрим, какое состояние будет у игроков. Медицинский штаб тоже сделает своё заключение, подскажет, кто в какой форме находится. Естественно, будем ориентироваться и на соперника. Сезон только стартовал, поэтому, наверное, нет смысла говорить о трудностях у футболистов», — добавил Черчесов.

Тренерский штаб национальной команды не раз подвергался критике за то, что отдаёт предпочтение достаточно возрастным футболистам. Отвечая на подобное замечание, Черчесов напомнил о 24-летнем полузащитнике Александре Головине, который уже давно закрепился в составе сборной.

«У каждой сборной есть моменты, когда кто-то себя проявляет. Например, пару лет назад у нас так было с Головиным, который потом в 20 лет стал основным игроком команды. Сейчас в российской молодёжке есть перспективные ребята, да и во взрослой команде тоже. Мы никому не завидуем, а смотрим только на своих», — подчеркнул Черчесов.

Матч пройдёт на новом стадионе в Будапеште — «Ференц Пушкаш Арена», строительство которого завершилось меньше года назад. Интересно, что тогда на открытии присутствовал легендарный советский футболист Никита Симонян. Черчесов остался доволен спортивным объектом и предоставленными условиями.

«Великолепный стадион, отличное поле. Чем-то напоминает наши «Лужники». Вчера разговаривали с Никитой Павловичем. Он хотел лететь с нами, но из-за той ситуации, которая сложилась во всём мире, из-за пандемии от этой идеи пришлось отказаться. Мы здесь играли в 1992 году, но на старой арене. Выиграли 1:0», — вспомнил специалист.

Газинский согласился с наставником. «Стадион отличный. Осталось только добиться на нём положительного результата», — заключил футболист.