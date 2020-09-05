Газинский: прекрасно понимаем значимость матча с Венгрией

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Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча Лиги Наций УЕФА с командой Венгрии.
Газинский: прекрасно понимаем значимость матча с Венгрией
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«Уже встречались со сборной Венгрии на Кубке конфедераций. Довольно хорошая команда, прекрасно понимаем значимость матча. Сегодня тренерский штаб нам подсказывает, а завтра мы пойдём в бой», — заявил футболист на пресс-конференции.

Также Газинский рассказал, с какими эмоциями вернулся в расположение национальной команды.

«Безусловно, переживал за сборную. Хотелось быстрее вернуться к команде и вместе добиваться результатов. Очень рад, что удалось вернуться, будем стараться побеждать», — добавил Газинский.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Время начала встречи — 19:00 мск.

Ранее Черчесов рассказал, чего ожидает от матча Лиги наций с Венгрией.

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