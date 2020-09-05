Газинский: прекрасно понимаем значимость матча с Венгрией
- @TeamRussia
«Уже встречались со сборной Венгрии на Кубке конфедераций. Довольно хорошая команда, прекрасно понимаем значимость матча. Сегодня тренерский штаб нам подсказывает, а завтра мы пойдём в бой», — заявил футболист на пресс-конференции.
Также Газинский рассказал, с какими эмоциями вернулся в расположение национальной команды.
«Безусловно, переживал за сборную. Хотелось быстрее вернуться к команде и вместе добиваться результатов. Очень рад, что удалось вернуться, будем стараться побеждать», — добавил Газинский.
Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Время начала встречи — 19:00 мск.
Ранее Черчесов рассказал, чего ожидает от матча Лиги наций с Венгрией.