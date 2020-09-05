Черчесов рассказал, чего ожидает от матча Лиги наций с Венгрией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своим настроем перед выездным матчем с национальной командой Венгрии, который пройдёт в рамках Лиги наций УЕФА.
Черчесов рассказал, чего ожидает от матча Лиги наций с Венгрией
  • Reuters

«У сборной не бывает простых матчей. Ждём интенсивного бескомпромиссного матча, тем более что венгры выиграли первую встречу у турков. У них произошли некоторые изменения. Общался с Джуджаком, с Николичем. Ждём хорошей игры, единственное, жаль, что не будет болельщиков», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Время начала встречи — 19:00 мск.

Ранее Тробок заявил, что Черчесов отлично работает с командой России, но ей не хватает топ-игрока.

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