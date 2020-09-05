Тробок: Черчесов отлично работает с командой, но ей не хватает топ-игрока

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сербского «Партизана» Горан Тробок оценил работу Станислава Черчесова во главе сборной России, а также рассказал, чего не хватает его команде для дальнейшего прогресса.

«Я считаю, что Черчесов отлично работает с командой. Важно, что руководство доверяет ему. У вас нет шараханий, один наставник имеет возможность выстраивать и обновлять команду на протяжении нескольких лет. Так что у российской сборной есть преемственность. В России огромное количество качественных футболистов. Но кое-чего, по моему скромному мнению, ей всё же не хватает для того, чтобы добиться ещё более высоких результатов. Игрока топ-класса», — заявил Тробок в интервью RT.

Также черногорский футболист выразил мнение, что футболистами топ-уровня может стать Алексей Миранчук или Фёдор Чалов.

«Возможно, звездой европейского уровня будет суждено стать Алексею Миранчуку из «Аталанты» и Фёдору Чалову из ЦСКА. Их задатки видны невооружённым глазом. Очень хорошие ребята. Будем следить за ними. Вообще, полагаю, российскому футболу пошло бы на пользу как можно большее представительство не просто в ведущих лигах континента, а именно в топ-клубах. Там бы исполнители прогрессировали ещё больше и, таким образом, повышали бы общий уровень национальной команды», — добавил Тробок.

Ранее Мутко рассказал, что мечтал пригласить Моуринью на пост тренера сборной России.