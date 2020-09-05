Павлюченко сравнил Соболева с экс-форвардом сборной Англии

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко сравнил игру форварда красно-белых Александра Соболева с манерой бывшего нападающего сборной Англии и «Ливерпуля» Питера Крауча.

«Не то, чтобы он мне прям нравился или я кайфую от его игры. Пускай он немного в тени, но уже забил три мяча. Красавец. Не сказал бы, что Соболев ярко играет. Он как будто немного оловянный, но порой так сложится и пробьёт! Пускай он корявенький такой, но для форварда главное забивать. Если вспомнить Крауча, я когда-то думал: как он вообще в футбол играет? А когда начал с ним тренироваться, то понял, что он просто великий. У него мяч не отобрать. Порой так пробьёт через себя ножницами или так сложится, как я никогда не сделаю. Соболев мне чем-то напоминает Крауча», — цитирует Павлюченко Sport24.

Также бывший футболист прокомментировал конфликт Соболева и Дзюбы.

«Его конфликт с Дзюбой? Когда Черчесов объявил состав и рассказал про их конфликт, я разговаривал с Дзюбой. Интересовался, что произошло, Артём всё рассказал. Я так понимаю, там и конфликта особого не было. Артем мне так и сказал. Но всё уже закончилось, они поговорили. Считаю, Соболев правильно сделал. Не думаю, что в его словах было какое-то унижение. Он наоборот молодец», — сказал Павлюченко.

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