Черчесов: Симонян хотел лететь с нами в Будапешт
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Стадион великолепный, поле отличное. Напоминает чем-то наши «Лужники». С Симоняном вчера разговаривали, он хотел с нами лететь, но из-за коронавируса они с Мирзояном решили эту поездку не совершать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Симонян посещал открытие стадиона «Ференц Пушкаш» в ноябре 2019 года. На этой арене 6 сентября сыграют сборные Венгрии и России.
Ранее Черчесов намекнул, что не планирует делать серьёзных изменений в составе перед матчем с Венгрией.