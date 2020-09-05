Черчесов: Симонян хотел лететь с нами в Будапешт

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что пандемия коронавируса помешала легендарному советскому футболисту, а ныне первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну полететь на выездной матч с Венгрией.
Черчесов: Симонян хотел лететь с нами в Будапешт
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Стадион великолепный, поле отличное. Напоминает чем-то наши «Лужники». С Симоняном вчера разговаривали, он хотел с нами лететь, но из-за коронавируса они с Мирзояном решили эту поездку не совершать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Симонян посещал открытие стадиона «Ференц Пушкаш» в ноябре 2019 года. На этой арене 6 сентября сыграют сборные Венгрии и России.

Ранее Черчесов намекнул, что не планирует делать серьёзных изменений в составе перед матчем с Венгрией.

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