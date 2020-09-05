Черчесов намекнул, что не планирует делать серьёзных изменений в составе перед матчем с Венгрией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о составе команды на матч Лиги наций с командой Венгрии.
Черчесов намекнул, что не планирует делать серьёзных изменений в составе перед матчем с Венгрией
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Пока мы только обсудили. Посмотрим, какое состояние у игроков, своё слово скажет медицинский штаб. Будем исходить из этого. Сезон только стартовал, не думаю, что сейчас должны возникнуть какие-то проблемы», — заявил Черчесов журналистам.

Также главный тренер сборной России ответил на вопрос, есть ли в стране молодые и перспективные футболисты, которые в будущем смогут усилить национальную команду.

«У каждой сборной есть моменты, когда кто-то себя проявляет. Так было с Головиным, который потом закрепился в сборной. И сейчас у нас есть такие футболисты. Мы никому не завидуем, смотрим на своих», — сказал Черчесов.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало встречи — 19:00 мск.

Ранее Газинский заявил, что в сборной России прекрасно понимают значимость матча с Венгрией.

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