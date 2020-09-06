Оздоев считает, что сборная России пропустила два мяча от Венгрии из-за усталости

Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев ответил на вопрос о двух пропущенных мячах в матче группового этапа Лиги наций с Венгрией.

«Получилось, что неожиданно пропустили, хотя игра спокойно давалась. Немного усталость накопилась. Но самое главное, что довели игру до победы и ещё могли забить», — сказал Оздоев после матча.

По его словам, в команде будут работать над исправлением ошибок, чтобы подобного больше не случалось.

«Почему меня так слышно на поле? Такая позиция, что нужно подсказывать, всё время двигаться, поэтому был так активен. При заполненном стадионе этого не слышно», — добавил Оздоев.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:2. Таким образом, россияне набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B.

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