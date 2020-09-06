Антон Миранчук высказался о концовке матча с Венгрией в Лиге наций

Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук высказал мнение о концовке матча второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА со сборной Венгрии.

«Да, был, наверное, такой переходный момент, где могли забить ещё и, наоборот, пропустили. Такое бывает, теряешь немножко концентрацию, когда понимаешь, что ты ведёшь в счёте, так что это, наверное, такой психологический момент. Я думаю, что мы сделаем выводы и в следующих играх исправим этот момент», — заявил Миранчук после матча.

Сборная России на выезде победила Венгрию со счётом 3:2, пропустив два мяча после 60-й минуты матча.

Ранее Миранчук рассказал, кому посвятил свой гол в матче с Венгрией.