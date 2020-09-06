Антон Миранчук высказался о концовке матча с Венгрией в Лиге наций
- Reuters
«Да, был, наверное, такой переходный момент, где могли забить ещё и, наоборот, пропустили. Такое бывает, теряешь немножко концентрацию, когда понимаешь, что ты ведёшь в счёте, так что это, наверное, такой психологический момент. Я думаю, что мы сделаем выводы и в следующих играх исправим этот момент», — заявил Миранчук после матча.
Сборная России на выезде победила Венгрию со счётом 3:2, пропустив два мяча после 60-й минуты матча.
Ранее Миранчук рассказал, кому посвятил свой гол в матче с Венгрией.