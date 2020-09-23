Черчесов назвал положительный момент в переносе матча Россия — Швеция в Москву

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал перенос матча национальной команды со сборной Швеции из шведской Сольны в Москву.
Черчесов назвал положительный момент в переносе матча Россия — Швеция в Москву
  • Reuters

«Мы внимательно наблюдали за ситуацией в Швеции, где 8 октября был запланирован контрольный матч со сборной этой страны. И в РФС уже держали в уме вариант проведения этой встречи в Москве в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Скандинавии. На оперативное предложение сыграть в России шведская сторона ответила согласием. Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелётов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске. График игр будет достаточно плотный, исходя из этого будем строить подготовку», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Первоначально матч должен был пройти 28 марта, но был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее в Швеции прокомментировали перенос матча со сборной России по футболу в Москву.

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