В Швеции прокомментировали перенос матча со сборной России по футболу в Москву

Генеральный секретарь Шведского футбольного союза (SvFF) Хакан Шостранд прокомментировал перенос контрольного матча национальных команд Швеции и России из Сольны в Москву.

«К сожалению, мы вынуждены перенести матч, потому что до сих пор не получили никакого сообщения от правительства, несмотря на то что отправили письмо ещё 27 августа. Я не понимаю, почему нельзя предоставить освобождение от запрета на въезд элитным футболистам, как это сделали другие профессиональные группы. Строгие международные протоколы и требования к контролю, тестированию и изоляции означают, что въезд этих людей повлечёт за собой значительно меньший риск распространения инфекции по сравнению с другими разрешёнными категориями», — приводит слова Шостранда ТАСС.

Первоначально матч должен был пройти 28 марта, но был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что матч футбольных сборных России и Швеции перенесён в Москву.