Матч футбольных сборных России и Швеции перенесён в Москву

Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе контрольного матча между сборными России и Швеции из шведской Сольны в Москву.

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Как сообщает пресс-служба, матч состоится 8 октября и начнётся в 19:30 мск. Отмечается, что место проведения матча будет объявлено позднее. Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 32-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.