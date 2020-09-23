Матч футбольных сборных России и Швеции перенесён в Москву

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе контрольного матча между сборными России и Швеции из шведской Сольны в Москву.
Матч футбольных сборных России и Швеции перенесён в Москву
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как сообщает пресс-служба, матч состоится 8 октября и начнётся в 19:30 мск.

Отмечается, что место проведения матча будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 32-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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