Черчесов рассказал, что должен сделать Кокорин для вызова в сборную России
- @fcsm_official
«Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, остальное — потом. Мы для себя решим. Мы же команду обираем вне зависимости от того, как кого зовут. Игрок выполняет определённую роль с которой он должен справляться. От этого и отталкиваемся», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Последний раз Кокорин играл за сборную в 2017 году. Всего на его счету 47 матчей и 12 голов в составе национальной команды.
Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.
Ранее Черчесов признался, что не проводил беседу с Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым во время прошлого сбора.