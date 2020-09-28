Черчесов рассказал, что должен сделать Кокорин для вызова в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что должен сделать нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин для вызова на ноябрьские матчи национальной команды.
Черчесов рассказал, что должен сделать Кокорин для вызова в сборную России
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«Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, остальное — потом. Мы для себя решим. Мы же команду обираем вне зависимости от того, как кого зовут. Игрок выполняет определённую роль с которой он должен справляться. От этого и отталкиваемся», — сказал Черчесов на пресс-конференции. 

Последний раз Кокорин играл за сборную в 2017 году. Всего на его счету 47 матчей и 12 голов в составе национальной команды.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Черчесов признался, что не проводил беседу с Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым во время прошлого сбора.

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