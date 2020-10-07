Черчесов о сборной Швеции: состав ровный и очень хороший

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о национальной команде Швеции, с которой его подопечные сыграют контрольный матч.
Черчесов о сборной Швеции: состав ровный и очень хороший
  • Reuters

«Как изменилась Швеция в сравнении с прошлыми матчами? Изменения есть. В тактическом плане поменялось не много. Но есть футболисты. У нас тоже после чемпионата мира нет половины состава. Поимённо не буду. Шведы всегда славились командной игрой. Футболистов уровня Ибрагимовича у них нет. Состав ровный и очень хороший. Не хочу никого выделять. Мой коллега из Швеции может чётко сказать, кто какую роль играет. Готовимся к хорошему матчу», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что шведы, играющие в Российской премьер-лиге (РПЛ), постоянно остаются на виду.

«Игроков из «Краснодара» шведов тоже знаем. Они нам попадаются на глаза. Джордан Ларссон. В новой стране ему понадобилось время, в прошлом году он вливался, а теперь приносит больше пользы. Маркус Берг тоже оклемался. Виктор Классон, Кристоффер Ольссон. Все на хорошем счету в своих командах», — добавил специалист.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России сыграет со Швецией оптимальным составом.

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