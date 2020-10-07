Черчесов заявил, что сборная России сыграет со Швецией оптимальным составом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о проведении трёх матчей в рамках одного сбора команды.

«Это первый раз. Но не мы одни в этих условиях. Это рабочая ситуация. Вызвали 22 футболиста и три вратаря, которые должны решать эту задачу. Первый матч — товарищеский, другие — Лига наций. Но мы не делим их на контрольные и официальные. Будем выставлять оптимальный состав», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал о ходе подготовки команды к матчу со Швецией.