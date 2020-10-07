Черчесов о подготовке к матчу со Швецией: мы сталкиваемся с той ситуацией, которая есть

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ходе подготовки команды к контрольному матчу со сборной Швеции.
Черчесов о подготовке к матчу со Швецией: мы сталкиваемся с той ситуацией, которая есть
  • РИА Новости

«Всё идёт по плану. Мы сталкиваемся с той ситуацией, которая есть. Не доехали Фёдор Смолов с Сергеем Петровым. Сегодня у нас есть вопрос по Георгию Джикии и Маринато Гилерме. Но тренировочный процесс выполнили. Погода сопутствует. Всё на месте», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.

Ранее сообщалось, что турецкий арбитр Эзкахья рассудит контрольный матч Россия — Швеция.

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