Черышев высказался о слухах вокруг его возможного ухода из «Валенсии» в российский клуб

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев рассказал о ситуации вокруг своего будущего в испанском футбольном клубе «Валенсия».

«Разговоры были. Я хотел принять решение, когда познакомлюсь с новым тренером «Валенсии». Атмосфера была хорошая. Хотел остаться в клубе. Команда работает интенсивно, на позитиве. Меня всё устраивает. В прошлом году доволен не был, потому что мало играл. Каждый футболист расстроится тут. Но сейчас меня всё устраивает. Что говорится вокруг, зависит не от меня. Моё дело играть в футбол. Посторонние разговоры волновать не должны», — заявил Черышев.

На счету 29-летнего хавбека десять голов и восемь голевых передач в 81 матче за «Валенсию».

Ранее Черышев заявил, что восстановился после травмы и готов сыграть за сборную России.