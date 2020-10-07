Черышев заявил, что восстановился после травмы и готов сыграть за сборную России

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев рассказал о своём самочувствии после паузы в выступлениях из-за травмы.

«Чувствую себя хорошо. Последние десять дней тренировался с командой. Пока не хватает практики, долечивал травму. Недомогания нет. Если надо помочь — буду готов», — заявил Черышев на пресс-конференции.

29-летний хавбек, выступающий на клубном уровне за испанскую «Валенсию», 13 сентября в матче с «Леванте», выйдя на замену, записал в свой актив голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал сомнительные тесты Гилерме и Джикии на коронавирус.