Черышев заявил, что восстановился после травмы и готов сыграть за сборную России

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Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев рассказал о своём самочувствии после паузы в выступлениях из-за травмы.
Черышев заявил, что восстановился после травмы и готов сыграть за сборную России
  • © АГН Москва/Global Look Press

«Чувствую себя хорошо. Последние десять дней тренировался с командой. Пока не хватает практики, долечивал травму. Недомогания нет. Если надо помочь — буду готов», — заявил Черышев на пресс-конференции.

29-летний хавбек, выступающий на клубном уровне за испанскую «Валенсию», 13 сентября в матче с «Леванте», выйдя на замену, записал в свой актив голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал сомнительные тесты Гилерме и Джикии на коронавирус.

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