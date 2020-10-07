Черчесов прокомментировал сомнительные тесты Гилерме и Джикии на коронавирус

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выявление сомнительных результатов теста на коронавирусную инфекцию у голкипера национальной команды Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии.
Черчесов прокомментировал сомнительные тесты Гилерме и Джикии на коронавирус
  • РИА Новости

«Понятно, что тесты подозрительные. Мы их отделили от команды. Смотрим за ними. Сами прошли тесты, все отрицательные. В этом плане мы спокойны. Что касается состава, то вчера думали об одном, но сегодня ситуация изменилась. У нас ещё есть время, пообщаемся с игроками и разберём нюансы. Примем оптимальное решение. Естественно, Джикию кто-то должен заменить. Но на эту игру дозаявлять нельзя», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что без учёта подозрений на коронавирус все игроки, прибывшие на сбор, здоровы.

«Готовность разная, это и нормально. Денис Черышев приехал после перерыва. Всё оптимистично. У нас три игры, и мы примем те или иные решения», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что врач сборной России прокомментировал сомнительные тесты Гилерме и Джикии на коронавирус.

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