Врач сборной России прокомментировал сомнительные тесты Гилерме и Джикии на коронавирус

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов прокомментировал выявление сомнительных результатов теста на коронавирусную инфекцию у голкипера национальной команды Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии.

«В результате очередного тестирования у двух футболистов получены результаты, которые могут свидетельствовать о возможном инфицировании коронавирусом. Игроки были незамедлительно изолированы. Самочувствие их остаётся отличным, никаких жалоб нет. Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать», — приводит слова Безуглова пресс-служба сборной.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнёт ежедневно проверять игроков на коронавирус из-за подозрительного теста Гилерме.