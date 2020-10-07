Врач сборной России прокомментировал сомнительные тесты Гилерме и Джикии на коронавирус

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Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов прокомментировал выявление сомнительных результатов теста на коронавирусную инфекцию у голкипера национальной команды Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии.
Врач сборной России прокомментировал сомнительные тесты Гилерме и Джикии на коронавирус
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В результате очередного тестирования у двух футболистов получены результаты, которые могут свидетельствовать о возможном инфицировании коронавирусом. Игроки были незамедлительно изолированы. Самочувствие их остаётся отличным, никаких жалоб нет. Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать», — приводит слова Безуглова пресс-служба сборной.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнёт ежедневно проверять игроков на коронавирус из-за подозрительного теста Гилерме.

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