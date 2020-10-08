Главный тренер сборной Швеции назвал Дзюбу ключевым игроком россиян

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался о важности Артёма Дзюбы для национальной команды России.

«Очевидно, что Дзюба — это ключевой игрок. И два года назад именно он играл ключевую роль в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. У соперника много талантливых футболистов, потому очень интересно, какой предстанет российская команда в этот раз», — сказал Андерссон на пресс-конференции.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:15 по московскому времени.

Ранее Андерссон заявил, что шведские игроки отлично проявляют себя в РПЛ.