Главный тренер сборной Швеции назвал Дзюбу ключевым игроком россиян

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался о важности Артёма Дзюбы для национальной команды России.
Главный тренер сборной Швеции назвал Дзюбу ключевым игроком россиян
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Очевидно, что Дзюба — это ключевой игрок. И два года назад именно он играл ключевую роль в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. У соперника много талантливых футболистов, потому очень интересно, какой предстанет российская команда в этот раз», — сказал Андерссон на пресс-конференции.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:15 по московскому времени.

Ранее Андерссон заявил, что шведские игроки отлично проявляют себя в РПЛ.

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