Андерссон: шведские игроки отлично проявляют себя в РПЛ

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон считает, что его соотечественники хорошо себя проявляют в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
Андерссон: шведские игроки отлично проявляют себя в РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Считаю, что все наши футболисты демонстрируют хорошую игру, именно поэтому они вызываются в сборную. Карл Старфельт здорово работает в казанском «Рубине». Джордан Ларссон приносит пользу «Спартаку», да и трио, которое выступает за «Краснодар» — важные футболисты для команды. В общем, моё мнение, что шведские игроки отлично себя проявляют в РПЛ», — сказал Андерссон на пресс-конференции.

За российский «Краснодар» выступают трое шведских футболистов: Кристоффер Олссон, Маркус Берг и Виктор Классен. 

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября. Начало поединка — в 19:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией.

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