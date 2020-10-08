Андерссон: шведские игроки отлично проявляют себя в РПЛ
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«Считаю, что все наши футболисты демонстрируют хорошую игру, именно поэтому они вызываются в сборную. Карл Старфельт здорово работает в казанском «Рубине». Джордан Ларссон приносит пользу «Спартаку», да и трио, которое выступает за «Краснодар» — важные футболисты для команды. В общем, моё мнение, что шведские игроки отлично себя проявляют в РПЛ», — сказал Андерссон на пресс-конференции.
За российский «Краснодар» выступают трое шведских футболистов: Кристоффер Олссон, Маркус Берг и Виктор Классен.
Матч Россия — Швеция состоится 8 октября. Начало поединка — в 19:15 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией.