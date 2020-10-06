Врач сборной России рассказал, когда стоит ожидать выздоровления Миранчука и Головина

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Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин полностью восстановятся после паузы на игры сборных.
Врач сборной России рассказал, когда стоит ожидать выздоровления Миранчука и Головина
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Возвращение в общие группы Александра Головина и Алексея Миранчука мы вправе ждать сразу после паузы на игры сборных. Динамика у них положительная. Клубы не стали форсировать их восстановление. Тренерский штаб полностью это поддержал», — цитирует Безуглова пресс-служба сборной России.

Головин в конце августа получил травму подколенного сухожилия, из-за чего пропустил старт нового сезона Лиги 1, а также матчи сборной России в Лиге наций. Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук получил травму в матче четвёртого тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Ранее Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу.

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