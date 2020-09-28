Черышев, Кутепов и Жиров вызваны в расположение сборной России по футболу на октябрьские матчи

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Российский футбольный союз огласил список игроков, вызванных на тренировочный сбор национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций со сборными Турции и Венгрии, а также контрольный матч со Швецией.
Черышев, Кутепов и Жиров вызваны в расположение сборной России по футболу на октябрьские матчи
  • Reuters

В список из 25 футболистов вошли:

— голкиперы: Маринато Гилерме, Cослан Джанаев, Антон Шунин;

— защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Александр Жиров, Вячеслав Караваев, Фёдор Кудряшов, Сергей Петров, Андрей Семёнов, Марио Фернандес;

— полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Даниил Фомин, Денис Черышев;

— нападающие: Артём Дзюба, Фёдор Смолов, Александр Соболев.

Для 29-летнего Жирова, выступающего в клубе второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» это второй вызов в сборную. Впервые это произошло в октябре 2015 года.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет со шведами и с турками при пустых трибунах.

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