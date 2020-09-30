«Мы играем в футбол 2000-х»: Дюков о количестве команд в РПЛ, судейских ошибках и скандале вокруг Широкова

Российский футбол не может стать конкурентоспособным на международной арене из-за низкой интенсивности матчей внутреннего чемпионата. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков на брифинге по итогам заседания исполкома. По его мнению, по данному показателю РПЛ находится на уровне 2000-х годов. Функционер также оценил работу судей и VAR на старте нынешнего сезона, предположил, что ухудшение эпидемиологической обстановки не скажется на чемпионате страны, а также прокомментировал скандал вокруг Романа Широкова.

— Не вызывает ли у вас опасений ухудшение эпидемиологической ситуации в России?

— Действительно, сейчас наблюдается негативная динамика, видимо, в октябре стоит ожидать нового пика. Но мы следим за ситуацией и готовимся к различным сценариям. Пока серьёзных предпосылок к приостановке чемпионата не видим и исходим из того, что запланированные матчи состоятся. С точки зрения положения внутри команд, надеемся благодаря полученному летом опыту и знаниям избежать большого количества инфицированных футболистов. Разумеется, это возможно лишь при соблюдении регламента.

С другой стороны, сейчас мы понимаем, чего ждать от самого вируса, есть статистика по переболевшим игрокам. Как правило, большинство из них переносили COVID без симптомов, а пневмония приводила лишь к незначительному повреждению лёгких. В целом болезнь никак не сказывалась на функциональном состоянии спортсменов.

— Возможно ли возвращение к матчам без зрителей?

— Всё зависит от решения властей конкретного региона. Мы не видим необходимости вводить дополнительные ограничения. Я считаю, что при соблюдении мер предосторожности посещение матчей не представляет опасности и не ведёт к ухудшению эпидемиологической обстановки.

— Как вы относитесь к возможному сокращению команд в Российской премьер-лиге (РПЛ)?

— Насколько мне известно, данный вопрос не обсуждался на серьёзном уровне. Но моя позиция не изменилась. Было бы хорошо, если бы в российском чемпионате выступали 18 команд, так как у нас большая страна. Но для этого у клубов должны быть финансовые и управленческие возможности. Кроме того, я выступаю за повышение интенсивности самих матчей, которое не всегда возможно с большим количеством участников.

— Что вы имеете в виду?

— Если посмотреть наши матчи, то многие команды защищаются низким блоком, а у владеющего мячом футболиста есть целая вечность для принятия решения — он может и кофе попить, и «Войну и мир» написать. Это футбол 2000-х. В Европе же у игрока нет ни секунды на размышления. Именно в этом и заключается успех ведущих сборных на международной арене, в том числе на последнем мундиале.

Нам необходимо двигаться в этом направлении, догонять конкурентов. Что с этой точки зрения может сделать РФС? Лишь предложить пересмотреть формат, чтобы было больше встреч с высокой интенсивностью. Нам не нужно, чтобы участники РПЛ ограничивались целью набрать очки. Это никак не поможет ни в еврокубках, ни сборной.

— Как вы оцениваете судейство на старте нынешнего сезона РПЛ?

— Мы наблюдаем прогресс по сравнению с прошлым чемпионатом, а последние туры и вовсе прошли спокойно. Арбитры стали меньше ошибаться. Посудите сами: за девять первых туров сезона-2019/20 было допущено 46 ключевых ошибок. Сейчас — 37, то есть на 20% меньше.

Стоит добавить, что мы делаем всё возможное для повышения грамотности футбольной общественности. РФС стал более открытым в вопросах судейства, что также помогает, снижается уровень напряжённости. Здесь мне бы хотелось отдельно поблагодарить клубы, которые ведут себя сдержанно. Скандалы были и будут, но в целом ситуация стала спокойнее.

Я бы обратил особое внимание и на стиль игры, который влияет на количество нарушений. Да, оно соответствует аналогичному показателю в ведущих европейских чемпионатах. Но для меня главным ориентиром является Английская премьер-лига (АПЛ), где фиксируется на 20% нарушений меньше, чем у нас, хотя интенсивность гораздо выше.

— При этом по-прежнему остаётся много спорных моментов, связанных с работой системы VAR.

— Да, с этой точки зрения нас не всё устраивает. Хотя VAR не только ошибается, но и помогает. За первые туры система 18 раз помогла принять правильные решения, хотя было совершено 19 серьёзных ошибок. В прошлом сезоне за аналогичный период их было 40. Конечно, такое количество нас тоже не устраивает, но мы понимаем, что полностью их исключить невозможно. Стремимся к тому, чтобы на каждый тур приходилось по одной ошибке.

— В чём будут заключаться обязанности британского арбитра Дэвида Эллерея, назначенного на пост советника генерального секретаря РФС?

— Он будет участвовать в подготовке программ обучения арбитров и проводить теоретические занятия. Что касается того, может ли он комментировать спорные моменты, то с этой точки зрения нам ещё предстоит доработать его функционал, хотя уже было два спорных эпизода, по которым мы привели его мнение.

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— В десятом туре РПЛ встретятся лидеры чемпионата — «Спартак» и «Зенит». Каковы ваши ожидания от этого матча?

— Уже давно больше всего я жду качественной работы арбитров и отсутствия ключевых ошибок. Это программа минимум, но она очень важна. А что касается футбола, то хочется наблюдать интенсивную, качественную и зрелищную игру. Надеюсь, матч именно таким и получится.

— На подобных встречах поведение болельщиков часто бывает неоднозначным. Что предпримет РФС, если и в этот раз не удастся избежать инцидентов?

— Такие вопросы рассматривают контрольно-дисциплинарный комитет (КДК), комитет по этике. Не буду скрывать, бывает, они спрашивают моё мнение, но я в таких случаях просто делюсь своим видением, последнее слово всё равно остаётся за ними. Разумеется, любые оскорбления противоречат этике и культуре как нашего, так и мирового футбола. Это же не единоборства или бои без правил, где подобное поведение является нормой. Мы хотим видеть на трибунах праздничную, семейную обстановку. А такие действия её разрушают, от них страдает имидж лиги в целом.

— Нет ли у вас опасений по поводу того, что столкнувшиеся с финансовыми трудностями «Уфа», «Тамбов» и «Химки» не смогут доиграть чемпионат?

— Мне сложно оценивать их финансовое состояние. Нам не поступало обращений о том, что у них неблагоприятная ситуация. Если это случится, то помогу чем смогу. Да, сложности есть, но они у всех. Надеюсь, клубам удастся их преодолеть.

— Как вы расцениваете шансы «Тамбова» переехать в Саранск?

— Я в это не верю, зная ситуацию в Саранске. Не думаю, что в городе готовы принять и содержать клуб РПЛ.

— Как вы оцениваете новый формат Кубка России?

— Понятно, что первый блин всегда получается комом. Всех целей мы можем не достичь из-за коронавируса, но новый формат привлёк внимание партнёров и спонсоров. Мы увеличили поступления в три раза, а призовой фонд вырос в десять раз. Клубы также меняют отношение к этому турниру. По итогам нынешнего розыгрыша внесём коррективы, и в следующем сезоне будем иметь оптимальный вариант.

— Что вам известно о возможном расследовании в отношении главы РПЛ Сергея Прядкина?

— Знаю, что клубы оказали ему доверие и продолжают его поддерживать. О проверках мне ничего не известно. Это не наша сфера ответственности, вмешиваться мы не имеем права.

— Почему РФС затянул с публикацией списка 33 лучших футболистов прошлого сезона?

— Алгоритм его составления следующий. Каждый клуб предлагает свои кандидатуры для той или иной номинации. Технический комитет суммирует эти данные и вносит свои коррективы, так как команды не всегда бывают объективны. Но к прошлому заседанию исполкома не все успели определиться с заявками, поэтому было принято решение дождаться остальных. В этот раз мнение клубов на 90% совпало с мнением технического комитета. Вопросы возникли лишь по двум игрокам.

— Не кажется ли вам, что необходимо изменить критерии формирования списка?

— Да, мы намерены перепроверить их актуальность, посмотрим, что стоит добавить или убрать. К его формату необходим творческий и в то же время технический подход, чтобы наш список не пересекался с другими наградами.

— Предстоящие матчи сборной России пройдут без зрителей. Намерен ли РФС организовать фан-зоны, как это было в Нижнем Новгороде во время встречи с Сербией?

— Конечно, поддержка болельщиков помогла бы нашей национальной команде, поэтому жаль, что игры пройдут при пустых трибунах. Но мы действительно планируем организовать трансляции для болельщиков из других городов, так как в прошлый раз такой формат всем очень понравился. Матч Россия — Турция можно будет посмотреть на «Газпром Арене», а встречу команд России и Венгрии — на «Ростов Арене».

— Как вы отреагировали на скандал вокруг Романа Широкова, напавшего на арбитра во время любительского матча?

— Я хорошо знаю Романа, мы продолжили общаться и после того, как он завершил карьеру. Это эмоциональный человек, который порой реагирует чересчур эмоционально. Разумеется, это его не оправдывает, и мне жаль, что он совершил такой проступок. Сложно давать оценку этой ситуации, так как я не в курсе всех подробностей. Думаю, суд во всём разберётся и вынесет правильное решение. Надеюсь, и сам Широков сделает для себя определённые выводы.