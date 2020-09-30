Дюков не считает, что есть необходимость в дополнительных ограничениях для болельщиков
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«Что касается болельщиков, то всё зависит от решения властей каждого конкретного региона. Мы не видим необходимости введения дополнительных ограничений. Я считаю, что при соблюдении мер предосторожности посещение матчей не является опасным», — сказал Дюков после заседания исполкома.
Ранее Дюков заявил, что пока не видит предпосылок для приостановки Российской премьер-лиги из-за COVID-19.