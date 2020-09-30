Дюков заявил, что пока не видит предпосылок для приостановки РПЛ из-за COVID-19

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, как ситуация с коронавирусом может повлиять на проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы видим, что в текущей ситуации наблюдается негативная динамика. Она становится более сложной. Мы её отслеживаем и готовимся к различным сценариям. Сейчас не хочу вдаваться в детали и разбирать, что происходит с точки зрения вирусологии. Мы исходим из того, что сможем провести запланированные матчи и не видим серьёзных предпосылок к приостановлению чемпионата. Октябрь будет непростым, видимо, стоит ждать нового пика, но дальше, мне кажется, рост прекратится и количество случаев снизится. На мой взгляд, сейчас нет ничего критичного», — сказал Дюков после заседания исполкома.

По его словам, у лиги уже есть определённый опыт в ситуации с коронавирусом, а новые заболевания пока касаются только новичков РПЛ. Он также отметил, что если соблюдать регламент, то удастся избежать большого количества инфицированных.

«Если в клубе больше десяти случаев, то речь идёт о несоблюдении регламента. С другой стороны, сейчас мы понимаем, что ждать от самого заболевания, у нас есть статистика по переболевшим футболистам. Как правило, они переносили болезнь без симптомов. Пневмония заканчивалась повреждением лёгких в небольшом объёме. Сейчас мы наблюдаем этих игроков после болезни и не видим, чтобы она повлияла на функциональную составляющую. Что касается болельщиков, то всё зависит от решения властей каждого конкретного региона. Мы не видим необходимости введения дополнительных ограничений. Я считаю, что при соблюдении мер предосторожности посещение матчей не является опасным», — добавил Дюков.

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