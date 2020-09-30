В Минздраве Италии призвали приостановить Серию А

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Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа призвала приостановить проведение итальянской футбольной Серии А.
В Минздраве Италии призвали приостановить Серию А
  • Reuters

«Протоколы, которые мы подписали, говорят сами за себя, чемпионат Серии А должен быть приостановлен. Когда столько положительных тестов, чемпионат можно только остановить. Инфицированные не могут играть, есть риск, что они заразят других. Протокол подписала и Федерация футбола Италии. Сейчас на нас никто не давит», —  цитирует Дзампу Corriere della Serra.

Новый сезон чемпионата Италии стартовал 19 сентября. Уже было сыграно два тура. 

Недавно в «Дженоа» зафиксировали 14 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что у футболиста «Ливерпуля» Тьяго Алькантары выявлен COVID-19.

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