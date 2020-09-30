В Минздраве Италии призвали приостановить Серию А
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«Протоколы, которые мы подписали, говорят сами за себя, чемпионат Серии А должен быть приостановлен. Когда столько положительных тестов, чемпионат можно только остановить. Инфицированные не могут играть, есть риск, что они заразят других. Протокол подписала и Федерация футбола Италии. Сейчас на нас никто не давит», — цитирует Дзампу Corriere della Serra.
Новый сезон чемпионата Италии стартовал 19 сентября. Уже было сыграно два тура.
Недавно в «Дженоа» зафиксировали 14 случаев заболевания коронавирусом.
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