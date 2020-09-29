У футболиста «Ливерпуля» Алькантары выявлен COVID-19

Короткая ссылка
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил о выявлении у испанского полузащитника команды Тьяго Алькантары коронавирусной инфекции.
У футболиста «Ливерпуля» Алькантары выявлен COVID-19
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летний хавбек был отправлен на карантин в соответствии с медицинскими рекомендациями Английской премьер-лиги.

«Клуб планирует и дальше соблюдать все протоколы, касающиеся COVID-19. Тьяго будет находиться на самоизоляции столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении «Ливерпуля».

Алькантара перешёл в «Ливерпуль» 18 сентября и успел сыграть в одном матче — игре второго тура АПЛ с «Челси». В прошедшем 28 сентября матче с лондонским «Арсеналом» он не участвовал и даже не был включён в заявку команды.

Ранее АПЛ сообщила о десяти новых случаях заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить