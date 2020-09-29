У футболиста «Ливерпуля» Алькантары выявлен COVID-19

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил о выявлении у испанского полузащитника команды Тьяго Алькантары коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летний хавбек был отправлен на карантин в соответствии с медицинскими рекомендациями Английской премьер-лиги.

«Клуб планирует и дальше соблюдать все протоколы, касающиеся COVID-19. Тьяго будет находиться на самоизоляции столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении «Ливерпуля».

Алькантара перешёл в «Ливерпуль» 18 сентября и успел сыграть в одном матче — игре второго тура АПЛ с «Челси». В прошедшем 28 сентября матче с лондонским «Арсеналом» он не участвовал и даже не был включён в заявку команды.

Ранее АПЛ сообщила о десяти новых случаях заболевания коронавирусом.