АПЛ сообщила о 10 новых случаях заболевания коронавирусом

В Английской премьер-лиге (АПЛ) сообщили о 10 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией среди игроков и сотрудников футбольных клубов после очередного раунда тестирования.

Как сообщается на сайте лиги, с 21 по 27 сентября тестирование на COVID-19 прошли 1595 человек. Из них 10 тестов оказались положительными.

Все заболевшие проведут 10 дней в изоляции.

Ранее в итальянском «Дженоа» сообщили о 14 случаях COVID-19 в клубе.