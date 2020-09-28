В «Дженоа» сообщили о 14 случаях COVID-19 в клубе

В итальянском футбольном клубе «Дженоа» произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте клуба из Генуи, количество заболевших коронавирусом среди членов команды и сотрудников увеличилось до 14.

«Активированы все процедуры, предусмотренные действующим протоколом, о соответствующих процедурах проинформированы власти. Клуб будет предоставлять новую информацию по мере развития ситуации», — говорится в заявлении.

26 сентября появилась информация, что коронавирусом заболел вратарь «Дженоа» Маттиа Перин.

Ранее сообщалось, что футболист «Монако» Бальде сдал положительный тест на COVID-19 перед трансфером в «Сампдорию».