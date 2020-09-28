В «Дженоа» сообщили о 14 случаях COVID-19 в клубе

Короткая ссылка
В итальянском футбольном клубе «Дженоа» произошла вспышка коронавирусной инфекции.
В «Дженоа» сообщили о 14 случаях COVID-19 в клубе
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo

Как сообщается на сайте клуба из Генуи, количество заболевших коронавирусом среди членов команды и сотрудников увеличилось до 14.

«Активированы все процедуры, предусмотренные действующим протоколом, о соответствующих процедурах проинформированы власти. Клуб будет предоставлять новую информацию по мере развития ситуации», — говорится в заявлении.

26 сентября появилась информация, что коронавирусом заболел вратарь «Дженоа» Маттиа Перин.

Ранее сообщалось, что футболист «Монако» Бальде сдал положительный тест на COVID-19 перед трансфером в «Сампдорию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить