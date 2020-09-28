Футболист «Монако» Бальде сдал положительный тест на COVID-19 перед трансфером в «Сампдорию»

Форвард сборной Сенегала по футболу и французского «Монако» Бальде Кейта сдал положительный тест на коронавирус перед переходом в итальянскую «Сампдорию».

Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Французский клуб разрешил игроку отправиться в расположение «Сампдории» и пройти медобследование в клубе из Генуи. В ходе обследования сначала не было выявлено никаких проблем, но анализ на коронавирус дал первично положительный результат.

При этом отмечается, что форвард не контактировал с игроками «Сампдории» и находится на изоляции.

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