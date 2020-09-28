Футболист «Монако» Бальде сдал положительный тест на COVID-19 перед трансфером в «Сампдорию»

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Форвард сборной Сенегала по футболу и французского «Монако» Бальде Кейта сдал положительный тест на коронавирус перед переходом в итальянскую «Сампдорию».
Футболист «Монако» Бальде сдал положительный тест на COVID-19 перед трансфером в «Сампдорию»
  • © REUTERS/Eric Gaillard

Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Французский клуб разрешил игроку отправиться в расположение «Сампдории» и пройти медобследование в клубе из Генуи. В ходе обследования сначала не было выявлено никаких проблем, но анализ на коронавирус дал первично положительный результат. 

При этом отмечается, что форвард не контактировал с игроками «Сампдории» и находится на изоляции. 

Ранее сообщалось, что россиянин Роман Копылов не сможет выступить на турнире UFC из-за коронавируса.

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