Футболист «Монако» Бальде сдал положительный тест на COVID-19 перед трансфером в «Сампдорию»
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Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
Французский клуб разрешил игроку отправиться в расположение «Сампдории» и пройти медобследование в клубе из Генуи. В ходе обследования сначала не было выявлено никаких проблем, но анализ на коронавирус дал первично положительный результат.
При этом отмечается, что форвард не контактировал с игроками «Сампдории» и находится на изоляции.
Ранее сообщалось, что россиянин Роман Копылов не сможет выступить на турнире UFC из-за коронавируса.