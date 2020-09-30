РФС организует фан-зоны в Петербурге и Ростове во время октябрьских матчей сборной России
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Болельщиков пускали в фан-зону, организованную на главном стадионе города, бесплатно. Ответная встреча запланирована на 18 ноября в Белграде.
11 и 14 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в Москве с Турцией и Венгрией. Во время этих матчей РФС организует фан-зоны в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
«Мы не сможем провести матчи со зрителями, так как в УЕФА решили, что до ноября это невозможно, а потом играем на выезде. Конечно, это для нас плохо, так как поддержка болельщиков помогла бы сборной. Что касается телемоста, как в прошлый раз, то такой формат понравился болельщикам и жителям города. И мы планируем продолжить эту практику. Матч Россия — Турция будет показан на «Газпром Арене», а в Ростове можно будет посмотреть матч Россия — Венгрия», — сказал Дюков на брифинге.
Он также признался, что не верит в переезд «Тамбова» в Саранск.