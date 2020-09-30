Президент РФС признался, что не верит в переезд «Тамбова» в Саранск

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слухи о возможном переезде «Тамбова» в Саранск.

Клуб не может принимать соперников в своём городе из-за неготовности стадиона, в то время как Саранск обладает хорошей ареной, построенной к чемпионату мира — 2018, но не имеет профессиональной команды.

«Переезд «Тамбова» в Саранск. Всё будет зависеть от того, каким он будет. С нашей стороны много условий. В данном случае я в это не верю, зная ситуацию в Саранске. Не думаю, что они готовы принять и содержать клуб РПЛ», — заявил Дюков на брифинге для прессы.

Он также отметил, что верит в правильное решение суда по делу Романа Широкова, избившего судью.