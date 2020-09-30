Дюков верит в правильное решение суда по делу Широкова

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с Романом Широковым, которому грозит тюремный срок за избиение судьи Никиты Данченкова во время матча любительских команд.

«Я его давно и хорошо знаю. И продолжаю общаться с ним и после завершения карьеры. Мне жаль, что он совершил такой поступок. Мне сложно давать оценки, потому что я не знаком с материалами дела. Исходя из той информации, которая поступает, понятно, что он совершил проступок. Но думаю, что суд разберётся и вынесет правильное решение. Он эмоциональный человек и эмоционально реагирует. Но это не даёт оснований для такого поведения. Думаю, что какие-то выводы он для себя сделал», — сказал Дюков на брифинге после заседания исполкома РФС.

Также стало известно, что глава РФС ждёт качественной работы арбитров в матче «Спартак» — «Зенит».